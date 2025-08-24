Orchestre des jeunes Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray

Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Début : 2025-08-24 14:00:00

fin : 2025-08-24

2025-08-24

L’Orchestre des jeunes de Bourgogne Franche-Comté qui comprend 70 musiciens s’apprête à faire une tournée de 5 concerts dans toute la région. .

Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 14 14 mairie@arc-les-gray.com

