Orchestre des jeunes de Cluny Espace musique et danse Cluny
Orchestre des jeunes de Cluny Espace musique et danse Cluny lundi 13 avril 2026.
Cluny
Orchestre des jeunes de Cluny
Espace musique et danse 12 rue des tanneries Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 33 – 33 – 33 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:00:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-13
Le chef d’orchestre et compositeur Gabriel Mattei propose un stage de pratique instrumentale collective. Ouvert à tous et toutes dès la 2ème année de pratique.
Répétitions suivies d’une petite collation .
Espace musique et danse 12 rue des tanneries Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 37 13 89 acanthe.sud.bourgogne@outlook.fr
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English : Orchestre des jeunes de Cluny
L’événement Orchestre des jeunes de Cluny Cluny a été mis à jour le 2026-02-27 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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