Orchestre des jeunes de Cluny Espace musique et danse Cluny

Cluny

Orchestre des jeunes de Cluny

Espace musique et danse 12 rue des tanneries Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:00:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Le chef d’orchestre et compositeur Gabriel Mattei propose un stage de pratique instrumentale collective. Ouvert à tous et toutes dès la 2ème année de pratique.

Répétitions suivies d’une petite collation .

Espace musique et danse 12 rue des tanneries Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 37 13 89 acanthe.sud.bourgogne@outlook.fr

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English : Orchestre des jeunes de Cluny

L’événement Orchestre des jeunes de Cluny Cluny a été mis à jour le 2026-02-27 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)