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Orchestre des jeunes de Cluny Espace musique et danse Cluny

Orchestre des jeunes de Cluny Espace musique et danse Cluny lundi 13 avril 2026.

Lieu : Espace musique et danse

Adresse : 12 rue des tanneries

Ville : 71250 Cluny

Département : Saône-et-Loire

Début : lundi 13 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 33 33 33 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cluny

Orchestre des jeunes de Cluny

Espace musique et danse 12 rue des tanneries Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:00:00
fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :
2026-04-13

Le chef d’orchestre et compositeur Gabriel Mattei propose un stage de pratique instrumentale collective. Ouvert à tous et toutes dès la 2ème année de pratique.

Répétitions suivies d’une petite collation   .

Espace musique et danse 12 rue des tanneries Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 37 13 89  acanthe.sud.bourgogne@outlook.fr

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English : Orchestre des jeunes de Cluny

L’événement Orchestre des jeunes de Cluny Cluny a été mis à jour le 2026-02-27 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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