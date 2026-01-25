Orchestre des Jeunes de Haute Bretagne Espace Le Goffic MJC – Salle L’Escapade Pacé 31 janvier et 1 février Payant, billetterie : Billeterie :

Concerts de l’Orchestre des Jeunes de Haute Bretagne consacrés aux musiques de l’Est, à la MJC de Pacé, le 31 janvier 20h30 et le 1er février à 17h00. Billetterie sur le site internet de la MJC

Sous la direction de Gaëtan Manchon, les musiciens de l’Orchestre des jeunes de Haute Bretagne vous proposent un programme symphonique consacré au thème des musiques de l’Est :

– Tchaïkovsky, 5ème symphonie (mouvements 1 à 3),

– Ippolitov-Ivanov, Caucasian sketches (In a village, Procession of the Sardar).

L’orchestre donnera 2 concerts à la MJC de Pacé :

– le samedi 31 janvier à 20h30,

– le dimanche 1er février à 17h00 dans le cadre des « Escapades Classiques » .

Espace Le Goffic MJC – Salle L’Escapade 4 Av. Charles le Goffic, 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



