Orchestre des jeunes de l’ONJ #7 en concert

Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 16:30:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Orchestre des jeunes de l’ONJ #7 en concert le dimanche 22 mars à 16h30 à la salle Ar Sterenn à Châteauneuf-du-Faou, sous la direction de Marc Ducret.

En 1er part partie: les orchestres à l’école de Spézet et du collège de l’Aulne

> entrée gratuite

Pour sa septième saison, l’Orchestre des Jeunes est dirigé par Marc Ducret. Soliste du premier ONJ de François Jeanneau en 1986, également invité sous les mandatures d’Antoine Hervé (1987-1989) et de Paolo Damiani (2000-2002), cet artiste virtuose à la liberté revendiquée, est porteur d’un langage personnel inclassable, aux influences sans limites. Accompagné des 14 talents émergents choisis pour cette 7ème aventure collective, le guitariste consacre une grande partie du répertoire de l’Orchestre des Jeunes à la musique qu’il a composée pour son ensemble Le Sens de la Marche. Le programme emprunte également des extraits de son projet Tower Bridge et une pièce écrite plus récemment.

Le dimanche 22 mars, l’orchestre des jeunes de l’ONJ se produira alors à Chateauneuf du Faou, pour notre plus grand plaisir.

De plus, vous aurez l’occasion de découvrir les travaux réalisés par les élèves de l’école de Spézet et du Collège de l’Aulne au sein du projet Orchestre à l’école, en première partie du concert. .

Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

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English : Orchestre des jeunes de l’ONJ #7 en concert

L’événement Orchestre des jeunes de l’ONJ #7 en concert Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-03-16 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou