Orchestre des jeunes de l’ONJ et Marc Ducret à la MJC Bréquigny MJC bréquigny Rennes

Orchestre des jeunes de l'ONJ et Marc Ducret à la MJC Bréquigny
Dimanche 1 mars, 16h30
Rennes, Ille-et-Vilaine

Gratuit

**L’Orchestre des Jeunes de l’ONJ** est un ensemble constitué de musicien.ne.s en formation mettant en lumière des personnalités ayant joué ou composé pour l’Orchestre National de Jazz (ONJ). Pour cette saison, la direction de l’Orchestre des Jeunes est confiée à Marc Ducret.

Soliste du premier ONJ, sous la direction musicale de François Jeanneau en 1986, cet artiste virtuose à la liberté revendiquée, est porteur d’un langage personnel inclassable aux influences sans limites. Attiré par des modes d’expression très divers, tant dans son jeu de guitare, qui intègre une grande variété de techniques de production du son, que dans son travail de compositeur, Marc Ducret est l’un des artistes les plus passionnants de sa génération.

Accompagné d’un nouveau casting de musicien·ne·s, le guitariste consacre une grande partie du répertoire de l’Orchestre des Jeunes à la musique qu’il a composée pour son orchestre Le Sens de la Marche (Total Machine, Nouvelles du front…). Le programme emprunte également des extraits de son projet « Tower Bridge » et une pièce composée plus récemment. Cette nouvelle promotion qui, en plus de ses solistes, accueille également un·e ingénieur·e du son en formation au département Musique Son Image du CNSM de Paris, a bénéficié d’un temps de résidence à la MJC de Bréquigny. Marc Ducret est également intervenu auprès des étudiant.es du Conservatoire de Rennes.

MJC bréquigny
15 Av. Georges Graff, 35200 Rennes



