Orchestre des jeunes de l’ONJ et Marc Ducret, MJC Bréquigny, Rennes

L’Orchestre des Jeunes de l’ONJ est un ensemble constitué de musiciens et musiciennes en formation mettant en lumière des personnalités ayant joué ou composé pour l’Orchestre National de Jazz (ONJ). Pour cette saison, la direction de l’Orchestre des Jeunes est confiée à Marc Ducret.

Soliste du premier ONJ, sous la direction musicale de François Jeanneau en 1986, cet artiste virtuose à la liberté revendiquée, est porteur d’un langage personnel inclassable aux influences sans limites. Attiré par des modes d’expression très divers, tant dans son jeu de guitare, qui intègre une grande variété de techniques de production du son, que dans son travail de compositeur, Marc Ducret est l’un des artistes les plus passionnant de sa génération.

Accompagné d’un nouveau casting de musiciens et musiciennes, le guitariste consacre une grande partie du répertoire de l’Orchestre des Jeunes à la musique qu’il a composée pour son orchestre Le Sens de la Marche (Total Machine, Nouvelles du front…). Le programme emprunte également des extraits de son projet « Tower Bridge » et une pièce composée plus récemment. Cette nouvelle promotion qui, en plus de ses solistes, accueille également un ingénieur ou une ingénieure du son en formation au département Musique Son Image du CNSM de Paris, a bénéficié d’un temps de résidence à la MJC de Bréquigny.

Marc Ducret est également intervenu auprès des étudiants et étudiantes du Conservatoire de Rennes.

Marc Ducret guitare électrique, direction musicale, composition

Lucien Lacquement clarinette, clarinette basse

Liam Szymonik saxophones alto et baryton

Béryl Benveniste saxophones ténor et soprano

Lucille Moussalli trompette

Sola Dault-Makino trombone

Marianne Billaud cor

Thomas Mazaud tuba

Lisa Murcia violon

Paul Erdmann alto

Matthieu Chamblas violoncelle

Bettina Martinez piano, clavier

Charles Thuillier contrebasse

Lucas Cord’Homme vibraphone, marimba

Antonio Barcelona batterie

Liam Besombes son

**Autour du concert

**Conférence de Raphaëlle Tchamitchian de 11h00 à 12h30- point d’étape sur l’égalité femmes-hommes dans le jazz

Exposition «Exceptionn-elles ?, la place des femmes dans le jazz» sera également visible pour l’occasion

