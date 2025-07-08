Orchestre d’Harmonie d’Abbeville Abbeville

Orchestre d’Harmonie d’Abbeville

6 avenue du port Abbeville Somme

Début : 2026-03-27 19:30:00

2026-03-27

L’Orchestre d’Harmonie d’Abbeville, constitué d’une cinquantaine de musiciens amateurs de tous âges dont certains sont élèves au conservatoire, est reconnu sur notre territoire et au-delà pour la qualité de ses projets

éclectiques. Au fil de ses nombreuses collaborations, il vous propose sans cesse un répertoire varié, faisant le grand écart entre la musique classique, le jazz, les musiques de films, la musique latine et bien d’autres encore. Vous ne connaissez pas encore l’orchestre ? Venez donc le découvrir au sein du Conservatoire Baie de Somme dans son magnifique auditorium. Vous faites déjà partie de nos fans ? Alors laissez-vous une nouvelle fois surprendre par l’Orchestre d’Harmonie d’Abbeville, dirigé par Brigitte Bailleul, vous ne le regretterez pas !

Vous pourrez de plus apprécier, en première partie, la prestation de la classe d’orchestre du Conservatoire Baie de Somme, dirigée par Louis Tavernier.

6 avenue du port Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28

English :

The Orchestre d?Harmonie d?Abbeville, made up of some fifty amateur musicians of all ages, some of whom are students at the conservatory, is recognized in our region and beyond for the quality of its eclectic projects

eclectic projects. In the course of its many collaborations, it constantly offers a varied repertoire, spanning classical music, jazz, film scores, Latin music and much more. Not yet familiar with the orchestra? Come and discover it at the Conservatoire Baie de Somme in its magnificent auditorium. Already a fan? Then let yourself be surprised once again by the Orchestre d?Harmonie d?Abbeville, conducted by Brigitte Bailleul you won’t regret it!

You’ll also be able to enjoy an opening performance by the Conservatoire Baie de Somme orchestra class, conducted by Louis Tavernier.

German :

Das Orchestre d’Harmonie d’Abbeville, das aus etwa fünfzig Amateurmusikern aller Altersgruppen besteht, von denen einige am Konservatorium studieren, ist in unserer Gegend und darüber hinaus für die Qualität seiner Projekte bekannt

eklektischen Musik. Im Rahmen seiner zahlreichen Kooperationen bietet es Ihnen immer wieder ein abwechslungsreiches Repertoire, das den Spagat zwischen klassischer Musik, Jazz, Filmmusik, lateinamerikanischer Musik und vielen anderen Musikrichtungen schafft. Sie kennen das Orchester noch nicht? Dann lernen Sie es im wunderschönen Auditorium des Conservatoire Baie de Somme kennen. Gehören Sie schon zu unseren Fans? Dann lassen Sie sich noch einmal vom Orchestre d’Harmonie d’Abbeville unter der Leitung von Brigitte Bailleul überraschen, Sie werden es nicht bereuen!

Außerdem können Sie sich im ersten Teil auf die Orchesterklasse des Conservatoire Baie de Somme freuen, die von Louis Tavernier geleitet wird.

Italiano :

L’Orchestre d’Harmonie d’Abbeville, composta da una cinquantina di musicisti dilettanti di tutte le età, alcuni dei quali studenti del conservatorio, è riconosciuta in tutta la regione e oltre per la qualità dei suoi progetti eclettici

progetti eclettici. Grazie alle sue numerose collaborazioni, offre costantemente un repertorio vario, che spazia dalla musica classica al jazz, dalla musica da film alla musica latina e molto altro ancora. Non conoscete ancora l’orchestra? Venite a scoprirla al Conservatoire Baie de Somme nel suo magnifico auditorium. Siete già appassionati? Lasciatevi sorprendere ancora una volta dall’Orchestre d’Harmonie d’Abbeville, diretta da Brigitte Bailleul: non ve ne pentirete!

Nel primo tempo, potrete anche assistere all’esibizione della classe d’orchestra del Conservatoire Baie de Somme, diretta da Louis Tavernier.

Espanol :

La Orquesta de Armonía de Abbeville, compuesta por unos cincuenta músicos aficionados de todas las edades, algunos de ellos alumnos del conservatorio, es reconocida en toda la región y fuera de ella por la calidad de sus eclécticos proyectos

proyectos eclécticos. A través de sus numerosas colaboraciones, ofrece constantemente un repertorio variado, que abarca música clásica, jazz, música de cine, música latina y mucho más. ¿Aún no conoce la orquesta? Venga a descubrirla al Conservatorio de la Bahía de Somme, en su magnífico auditorio. ¿Ya es fan? Entonces déjese sorprender de nuevo por la Orquesta de Armonía de Abbeville, dirigida por Brigitte Bailleul, ¡no se arrepentirá!

En la primera parte, también podrá disfrutar de la actuación de la clase de orquesta del Conservatorio Baie de Somme, dirigida por Louis Tavernier.

