Orchestre d’Harmonie de La Baule Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac

Orchestre d’Harmonie de La Baule

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Chaque année, les cinquante musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de La Baule offre un concert solidaire au profit de la Ligue contre le cancer. Ce généreux rendez-vous musical est concocté par Jean-Christophe Ferreaux et promet un savant mélange de musiques de tous les horizons (latine, classique, jazz, rock, variété, pop…). Venez nombreux !

Retrait des billets le jour de la représentation .

