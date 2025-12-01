Orchestre d’Harmonie de La Baule Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac
Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Début : 2025-12-14 16:00:00
2025-12-14
Chaque année, les cinquante musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de La Baule offre un concert solidaire au profit de la Ligue contre le cancer. Ce généreux rendez-vous musical est concocté par Jean-Christophe Ferreaux et promet un savant mélange de musiques de tous les horizons (latine, classique, jazz, rock, variété, pop…). Venez nombreux !
Retrait des billets le jour de la représentation .
Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 51 51
