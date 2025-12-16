Orchestre d’Harmonie de Laval “D’Haendel à nos jours” Ma Région Virtuose Laval
Orchestre d’Harmonie de Laval “D’Haendel à nos jours” Ma Région Virtuose
34 Rue de la Paix Laval Mayenne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2026-01-25 11:00:00
2026-01-25
Dans le cadre de Ma Région Virtuose, festival de musique classique porté par la Région des Pays de la Loire.
Orchestre d’harmonie de Laval
Christophe Turcant direction
“D’Haendel à nos jours”
• 11h00 45 min 2€ .
34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
English :
As part of Ma Région Virtuose, a classical music festival supported by the Pays de la Loire region.
