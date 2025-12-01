Orchestre d’harmonie de Lure Luxeuil Espace Molière Luxeuil-les-Bains

Orchestre d'harmonie de Lure Luxeuil Espace Molière Luxeuil-les-Bains dimanche 21 décembre 2025.

Orchestre d’harmonie de Lure Luxeuil

Espace Molière 16 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Gratuit

Début : 2025-12-21 10:30:00

fin : 2025-12-21 12:00:00

2025-12-21

L’Orchestre d’Harmonie de Luxeuil, forte de ses 25 membres, se produit 2 fois par an avec l’Orchestre d’Harmonie de Lure pour des programmes symphoniques réunissant au total plus de quarante musiciens.

Le concert de Noël contient des musiques classiques, solennelles ou légères.

Chaque spectateur sera certainement surpris par ces moments intenses de musique vivante.

Entrée libre Pas de réservation .

Espace Molière 16 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20

