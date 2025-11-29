Orchestre d’Harmonie de Toutes Aides Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée gratuite, sans réservation Tout public

L’Harmonie de Toutes-Aides invite la classe de tuba du Conservatoire de Nantes dirigée par Vincent Morinière pour son concert d’hiver.Pour le premier concert de cette saison, les musicien·nes de l’HTA larguent les amarres : le programme longe les berges de fleuves emblématiques, du Nil à la Loire, et invoque leurs décors, leurs habitants et leurs atmosphères.

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr