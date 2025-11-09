Orchestre d’Harmonie de Troyes Troyes

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 3.5 – 3.5 – 4.5 Eur

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-09 10:00:00

fin : 2026-01-04

2025-11-09 2026-01-04 2026-03-22

Créé en 1936, L’Orchestre d’Harmonie de Troyes est composé d’environ 60 musiciens, il se distingue par la diversité de son répertoire, qui comprend aussi bien des œuvres classiques que des musiques contemporaines et populaires. .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

