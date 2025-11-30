Orchestre d’Harmonie de Vichy De la basilique aux geysers place Aletti Vichy

Orchestre d’Harmonie de Vichy De la basilique aux geysers place Aletti Vichy dimanche 30 novembre 2025.

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30 16:50:00

2025-11-30

L’Orchestre d’Harmonie de Vichy signe un voyage sonore où chaque œuvre devient un paysage à explorer, entre ferveur des légendes, intimité des émotions et ampleur des horizons.

place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30

English :

The Orchestre d?Harmonie de Vichy embarks on a sonic voyage in which each work becomes a landscape to be explored, between the fervor of legends, the intimacy of emotions and the breadth of horizons.

German :

Das Orchestre d’Harmonie de Vichy gestaltet eine Klangreise, bei der jedes Werk zu einer Landschaft wird, die es zu erkunden gilt, zwischen der Inbrunst der Legenden, der Intimität der Emotionen und der Weite der Horizonte.

Italiano :

L’Orchestre d’Harmonie de Vichy intraprende un viaggio sonoro in cui ogni opera diventa un paesaggio da esplorare, tra il fervore delle leggende, l’intimità delle emozioni e l’ampiezza degli orizzonti.

Espanol :

La Orquesta de Armonía de Vichy emprende un viaje sonoro en el que cada obra se convierte en un paisaje por explorar, entre el fervor de las leyendas, la intimidad de las emociones y la amplitud de los horizontes.

