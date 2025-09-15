Orchestre d’Harmonie de Vichy Hummel · Verdi · Borodine place Aletti Vichy

Orchestre d’Harmonie de Vichy Hummel · Verdi · Borodine

place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29 16:45:00

Date(s) :

2026-03-29

Révélation des Victoires de la Musique Classique 2016, Lucienne Renaudin Vary rejoint l’Orchestre d’Harmonie de Vichy pour un programme où se mêlent l’ardeur de l’opéra et l’éclat de la musique de concert, entre lyrisme et fête orchestrale.

place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30

Revelation of the Victoires de la Musique Classique 2016, Lucienne Renaudin Vary joins the Orchestre d?Harmonie de Vichy for a program combining the ardor of opera and the brilliance of concert music, between lyricism and orchestral celebration.

