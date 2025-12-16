Orchestre d’harmonie du Sud de l’Ernée Ma Région Virtuose Laval
40 Rue du Britais Laval Mayenne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2026-01-25 16:30:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Dans le cadre de Ma Région Virtuose, festival de musique classique porté par la Région des Pays de la Loire.
Orchestre d’harmonie du Sud de l’Ernée
Éric Pinson direction
Waigein Golden River
Gershwin Brubaker Un Américain à Paris
Saucedo Confluence
Hisaïshi Morita Nausicaa et la vallée des vents
Zimmer Bocook Pirates des Caraïbes
• 16h30 45 min 2€ .
40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
English :
As part of Ma Région Virtuose, a classical music festival supported by the Pays de la Loire region.
