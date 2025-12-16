Orchestre d’harmonie du Sud de l’Ernée Ma Région Virtuose

40 Rue du Britais Laval Mayenne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 16:30:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Dans le cadre de Ma Région Virtuose, festival de musique classique porté par la Région des Pays de la Loire.

Orchestre d’harmonie du Sud de l’Ernée

Éric Pinson direction

Waigein Golden River

Gershwin Brubaker Un Américain à Paris

Saucedo Confluence

Hisaïshi Morita Nausicaa et la vallée des vents

Zimmer Bocook Pirates des Caraïbes

• 16h30 45 min 2€ .

40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Ma Région Virtuose, a classical music festival supported by the Pays de la Loire region.

L’événement Orchestre d’harmonie du Sud de l’Ernée Ma Région Virtuose Laval a été mis à jour le 2025-12-16 par LAVAL TOURISME