ORCHESTRE D’HARMONIE HAUTE LOZÈRE

Espace polyvalent Christian Boulet Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Concert à ne pas manquer !

L’Orchestre d’Harmonie de Haute Lozère vous invite à deux soirées musicales exceptionnelles ✨

Vendredi 27 mars 2026 Saint Alban sur Limagnole Espace Polyvalent Christian Boulet

Vendredi 10 avril 2026 Le Malzieu Ville Salle des fêtes

20h30 ️ Entrée libre

Venez partager un moment convivial et musical en famille ou entre amis On vous a

Concert à ne pas manquer !

L’Orchestre d’Harmonie de Haute Lozère vous invite à deux soirées musicales exceptionnelles ✨

Vendredi 27 mars 2026 Saint Alban sur Limagnole Espace Polyvalent Christian Boulet

Vendredi 10 avril 2026 Le Malzieu Ville Salle des fêtes

20h30 ️ Entrée libre

Venez partager un moment convivial et musical en famille ou entre amis On vous attend nombreux ! .

Espace polyvalent Christian Boulet Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01

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English :

?? A concert not to be missed!??

The Orchestre d?Harmonie de Haute Lozère invites you to two exceptional musical evenings?

? Friday, March 27, 2026? Saint Alban sur Limagnole ? Espace Polyvalent Christian Boulet

? Friday, April 10, 2026? Le Malzieu Ville ? Salle des fêtes

? 20h30?? Free admission

Come and share a convivial and musical moment with your family or friends… We’ve got you covered!

L’événement ORCHESTRE D’HARMONIE HAUTE LOZÈRE Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-03-17 par 48-OT Margeride en Gévaudan