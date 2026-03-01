ORCHESTRE D’HARMONIE HAUTE LOZÈRE Saint-Alban-sur-Limagnole
ORCHESTRE D’HARMONIE HAUTE LOZÈRE Saint-Alban-sur-Limagnole vendredi 27 mars 2026.
ORCHESTRE D’HARMONIE HAUTE LOZÈRE
Espace polyvalent Christian Boulet Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27 22:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Concert à ne pas manquer !
L’Orchestre d’Harmonie de Haute Lozère vous invite à deux soirées musicales exceptionnelles ✨
Vendredi 27 mars 2026 Saint Alban sur Limagnole Espace Polyvalent Christian Boulet
Vendredi 10 avril 2026 Le Malzieu Ville Salle des fêtes
20h30 ️ Entrée libre
Venez partager un moment convivial et musical en famille ou entre amis On vous a
Concert à ne pas manquer !
L’Orchestre d’Harmonie de Haute Lozère vous invite à deux soirées musicales exceptionnelles ✨
Vendredi 27 mars 2026 Saint Alban sur Limagnole Espace Polyvalent Christian Boulet
Vendredi 10 avril 2026 Le Malzieu Ville Salle des fêtes
20h30 ️ Entrée libre
Venez partager un moment convivial et musical en famille ou entre amis On vous attend nombreux ! .
Espace polyvalent Christian Boulet Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
?? A concert not to be missed!??
The Orchestre d?Harmonie de Haute Lozère invites you to two exceptional musical evenings?
? Friday, March 27, 2026? Saint Alban sur Limagnole ? Espace Polyvalent Christian Boulet
? Friday, April 10, 2026? Le Malzieu Ville ? Salle des fêtes
? 20h30?? Free admission
Come and share a convivial and musical moment with your family or friends… We’ve got you covered!
L’événement ORCHESTRE D’HARMONIE HAUTE LOZÈRE Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-03-17 par 48-OT Margeride en Gévaudan