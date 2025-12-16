Orchestre d’harmonie junior Département Bois du Conservatoire de laval Agglo Ma Région Virtuose Laval
Orchestre d’harmonie junior Département Bois du Conservatoire de laval Agglo Ma Région Virtuose Laval samedi 24 janvier 2026.
Orchestre d’harmonie junior Département Bois du Conservatoire de laval Agglo Ma Région Virtuose
40 Rue du Britais Laval Mayenne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 14:30:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Dans le cadre de Ma Région Virtuose, festival de musique classique porté par la Région des Pays de la Loire.
Département Bois
Orchestre d’harmonie junior du conservatoire de Laval Agglo
Clotilde Léturgie direction
Éric Pinson direction
Balmage Scene of ocean
Bernotas Wind of the waves
Zimmer Pirates des Caraïbes
• 14h30 45 min 2€ .
40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of Ma Région Virtuose, a classical music festival supported by the Pays de la Loire region.
L’événement Orchestre d’harmonie junior Département Bois du Conservatoire de laval Agglo Ma Région Virtuose Laval a été mis à jour le 2025-12-16 par LAVAL TOURISME