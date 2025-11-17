Orchestre d’harmonie REPORTÉ Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Orchestre d’harmonie REPORTÉ Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS lundi 17 novembre 2025.
Reporté
Rencontre entre les étudiant·es chanteur·euses, comédien·nes et musicien·nes.
Du lundi 17 novembre 2025 au mardi 18 novembre 2025 :
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
