ORCHESTRE D’HARMONIE UNIVERSITAIRE DE KU LEUVEN

Carcassonne Aude

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 16:00:00

fin : 2026-04-06 16:45:00

Date(s) :

2026-04-06

L’Orchestre d’Harmonie Universitaire (UHO) de la KU Leuven, en Belgique, réunit une centaine d’étudiants musiciens et fait vivre depuis 1979 la tradition musicale universitaire. Sous la direction d’Erwin Scheltjens, l’orchestre se produit en Belgique et à l’étranger et a récemment remporté le premier prix du concours international Flicorno d’Oro au lac de Garde, en Italie.

Au programme

The Legend of Amaterasu Erik Swiggers

Une intrada inspirée de la mythologie japonaise et de l’histoire de la déesse du soleil Amaterasu.

Tetraktys Klaas Coulembier

Une œuvre festive et énergique inspirée d’un concept mathématique de Pythagore.

El Camino Real Alfred Reed

Une brillante fantaisie aux couleurs espagnoles inspirée des danses folkloriques et du flamenco.

Inclus dans le droit d’entrée du monument

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Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 70 70

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English :

The Orchestre d’Harmonie Universitaire (UHO) of KU Leuven, Belgium, brings together some 100 student musicians and has been keeping the university musical tradition alive since 1979. Under the direction of Erwin Scheltjens, the orchestra performs in Belgium and abroad, and recently won first prize at the Flicorno d?Oro international competition on Lake Garda, Italy.

On the program

The Legend of Amaterasu ? Erik Swiggers

An intrada inspired by Japanese mythology and the story of the sun goddess Amaterasu.

Tetraktys ? Klaas Coulembier

A festive, energetic work inspired by a mathematical concept of Pythagoras.

El Camino Real ? Alfred Reed

A brilliant Spanish fantasy inspired by folk dance and flamenco.

Included in monument entrance fee

L’événement ORCHESTRE D’HARMONIE UNIVERSITAIRE DE KU LEUVEN Carcassonne a été mis à jour le 2026-03-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Carcassonne