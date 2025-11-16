Orchestre du CNSMD de Lyon Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Orchestre du CNSMD de Lyon

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Début : Dimanche 2025-11-16 16:00:00

Placée au cœur des préoccupations pédagogiques du Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon, l’insertion professionnelle s’y concrétise notamment avec ce concert donné tous les ans à l’Auditorium-Orchestre national de Lyon.

At the heart of the Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon?s pedagogical concerns, professional integration takes concrete form with this annual concert at the Auditorium-Orchestre National de Lyon.

Die berufliche Eingliederung steht im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit des Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon und wird insbesondere durch das jährliche Konzert im Auditorium-Orchestre national de Lyon gefördert.

Al centro del programma didattico del Conservatorio Nazionale Superiore di Musica e Danza di Lione, l’integrazione professionale è uno dei punti salienti del concerto annuale all’Auditorium-Orchestre National de Lyon.

En el corazón del programa pedagógico del Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de Lyon, la integración profesional es uno de los momentos culminantes del concierto anual en el Auditorium-Orchestre National de Lyon.

