Gorges du Tarn Causses

ORCHESTRE DU GRAND BOUCAN

Rue de la Gravière Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Concert de l’Orchestre du Grand Boucan

“L’Orchestre du Grand Boucan !”, c’est un projet simple et magnifique !

Des habitant.es de Florac et des vallées alentours se sont regroupés pour jouer de la musique ensemble, tout simplement ! Ils ont, comme les choses sont bien faites, trouvé un chef ! Car lui aussi cherchait avec sa baguette, tel un sourcier, des instrumentistes !

Intentions simples, mais pas simple à mettre en place, qui aurait parié sur une telle réussite !?

La dénomination orchestre est ce qui correspond le plus à notre forme, même si on ne peut pas dire qu’il soit symphonique, baroque ou de chambre… ! Comme souvent en Lozère, on fait avec ce qu’on a… ! Ce grand boucan est donc composé de sections en tous genres, de cordes pincées et frottées, des vents en bois ou en cuivre, de percus, un beau mélange d’électrique et d’acoustique, sans oublier le chant.

Ce mélange improbable c’est ce qui nous caractérise, il est unique, à notre image. Le clavier électrique soutient la flûte traversière, la harpe côtoie le trombone à coulisse, le triangle se déhanche près des accordéons.

Johannes Kaiser, saxophoniste de Quézac, et ses 20 musiciens amateurs mettront l’ambiance sur l’aire d’arrivée du Lozère Trail le samedi 23 mai à 17h sur le parking de la gravière à Sainte Enimie.

Repli à la salle des fêtes en cas de pluie. .

Rue de la Gravière Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 48 50 09

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English :

Concert by the Orchestre du Grand Boucan

L’événement ORCHESTRE DU GRAND BOUCAN Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-05-20 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes