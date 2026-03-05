orchestre Ensemble Neuma Arcis-le-Ponsart

orchestre Ensemble Neuma

ABBAYE DU VAL D’IGNY Arcis-le-Ponsart Marne

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

2026-03-22

Venez découvrir ce fabuleux orchestre composé de Voix Flûtes & Viole

Montserrat Machaut Encina Dowland

du Grégorien à la Renaissance

DANS L’EGLISE DE L’ABBAYE D’IGNY .

ABBAYE DU VAL D'IGNY Arcis-le-Ponsart 51170 Marne Grand Est

