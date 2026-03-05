orchestre Ensemble Neuma Arcis-le-Ponsart
orchestre Ensemble Neuma
ABBAYE DU VAL D’IGNY Arcis-le-Ponsart Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
2026-03-22
Tout public
Venez découvrir ce fabuleux orchestre composé de Voix Flûtes & Viole
Montserrat Machaut Encina Dowland
du Grégorien à la Renaissance
DANS L’EGLISE DE L’ABBAYE D’IGNY .
ABBAYE DU VAL D’IGNY Arcis-le-Ponsart 51170 Marne Grand Est +33 3 26 05 96 70
