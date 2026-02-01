Orchestre Harmonie 1 et 2 Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

Audition des élèves des classes Instruments à vents, fin de premier cycle et deuxième cycle, classe de Pierre Boutillier

Rendez-vous à l’auditorium du Conservatoire Charles Munch

Instruments à vents, classe de Pierre Boutillier

Le mardi 17 février 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS

