Orchestre Harmonie 1 et 2 Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS mardi 17 février 2026.
Audition des élèves des classes Instruments à vents, fin de premier cycle et deuxième cycle, classe de Pierre Boutillier
Rendez-vous à l’auditorium du Conservatoire Charles Munch
Le mardi 17 février 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Tout public.
Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS
