Orchestre International du Vetex Musée des Arts et Traditions populaires Wattrelos

Orchestre International du Vetex Musée des Arts et Traditions populaires Wattrelos samedi 20 septembre 2025.

Orchestre International du Vetex Samedi 20 septembre, 19h30 Musée des Arts et Traditions populaires Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T21:30:00

Fin : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T21:30:00

Dans le cadre de Lille3000 « Fiesta » et des journées du patrimoine, le service culture de la ville de Wattrelos propose d’accueillir au sein du musée l’Orchestre International du VETEX.

Ne cherchez pas le Vetex sur une carte ! ce pays imaginaire se trouve à la croisée bien connue des Balkans et de la Belgique, sur les routes du Maghreb et de l’Italie qui mènent jusqu’à l’Amérique latine en passant par la Jamaïque. L’Orchestre International du Vetex n’est pas un groupe auquel on peut accoler des adjectifs tels que « traditionnel », « standard » ou « classique ». C’est avant tout un collectif transfrontalier d’une quinzaine de musiciens originaires des Flandres, de Wallonie et du Nord de la France.

Musée des Arts et Traditions populaires 96 rue François Mériaux – 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France 03 20 81 59 50 http://www.ville-wattrelos.fr Le musée des Arts et tradition populaires de Wattrelos a été créé dans une ancienne ferme traditionnelle picarde appelée aussi « cense ». Les différents bâtiments sont reliés entre eux et s’organisent autour d’une grande cour carrée typique. Le Musée abrite une grande collection d’objets du quotidien du XIXe siècle. Ils sont regroupés dans des saynètes racontant dans le détail la vie à la maison, ou durant les loisirs d’une population issue de la vie rurale mais aussi de l’ère de l’industrialisation.

Dans le cadre de Lille3000 « Fiesta » et des journées du patrimoine, le service culture de la ville de Wattrelos propose d’accueillir au sein du musée l’Orchestre International du VETEX.

Nikola-Lukic