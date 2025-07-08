Orchestre Le Violon amoureux Nancy

Orchestre Le Violon amoureux

3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Vendredi 2026-04-10 19:00:00

2026-04-10 20:00:00

2026-04-10 2026-04-11

Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Direction musicale et violon Éléonore Darmon

Avec le violon comme compagnon de voyage, partons à la découverte de la vaste gamme des nuances des sentiments amoureux !

On passera par l’ardente Romance andalouse de Pablo de Sarasate, les vocalises émouvantes du Salut d’amour d’Edward Elgar ou les accents désespérés et virtuoses du tango Jalousie de Gade…

L’amour comme prolongement de la danse, avec la Valse sentimentale de Tchaïkovski, et ce pas-de-deux signé Fritz Kreisler entre chagrin (Liebesleid) et joie (Liebesfreud).

L’Amour-extase avec la célèbre Méditation de Thaïs de Jules Massenet et le tendre écho des Romances sans paroles d’Henri Vieuxtemps. Une touche nostalgique également, avec ce dialogue délicat entre le Cantabile de Paganini et la Valse triste de Vecsey…

Tout public

English :

Orchestre de l?Opéra national de Nancy-Lorraine

Musical director and violin: Éléonore Darmon

With the violin as our travelling companion, let’s discover the vast range of nuances in love!

We’ll take in Pablo de Sarasate’s ardent Andalusian Romance, the moving vocals of Edward Elgar’s Salut d’amour, or the desperate, virtuoso accents of Gade’s tango Jalousie?

Love as an extension of dance, with Tchaikovsky?s Valse sentimentale, and Fritz Kreisler?s pas-de-deux between sorrow (Liebesleid) and joy (Liebesfreud).

Love-extasy with Jules Massenet?s famous Méditation de Thaïs and the tender echo of Henri Vieuxtemps?s Romances sans paroles. A touch of nostalgia, too, with the delicate dialogue between Paganini?s Cantabile and Vecsey?s Valse triste?

Tickets available online.

German :

Orchester der Opéra national de Nancy-Lorraine

Musikalische Leitung und Violine: Éléonore Darmon

Mit der Violine als Reisebegleiterin begeben wir uns auf eine Entdeckungsreise durch die breite Palette der Nuancen von Liebesgefühlen!

Wir werden die feurige andalusische Romanze von Pablo de Sarasate, die rührenden Vokalisen von Edward Elgars Salut d’amour oder die verzweifelten und virtuosen Akzente des Tangos Jalousie von Gade? erleben

Die Liebe als Fortsetzung des Tanzes, mit Tschaikowskys Valse sentimentale und Fritz Kreislers Pas-de-deux zwischen Liebesleid und Liebesfreud.

Liebes-Ekstase mit der berühmten Méditation de Thaïs von Jules Massenet und dem zarten Echo der Romances sans paroles von Henri Vieuxtemps. Auch ein Hauch von Nostalgie, wie der zarte Dialog zwischen Paganinis Cantabile und dem Valse triste von Vecsey

Tickets können online gekauft werden.

Italiano :

Orchestra dell’Opéra national de Nancy-Lorraine

Direttore musicale e violino: Éléonore Darmon

Con il violino come compagno di viaggio, partiamo alla scoperta della vasta gamma di sfumature dell’amore!

Ci imbatteremo nell’ardente Romanza andalusa di Pablo de Sarasate, nei commoventi vocalizzi del Salut d’amour di Edward Elgar o negli accenti disperati e virtuosi del tango Jalousie di Gade?

L’amore come estensione della danza, con la Valse sentimentale di Tchaikovsky e il pas-de-deux di Fritz Kreisler tra dolore (Liebesleid) e gioia (Liebesfreud).

Amore-estasi con la famosa Méditation de Thaïs di Jules Massenet e la tenera eco delle Romances sans paroles di Henri Vieuxtemps. Anche un tocco di nostalgia, con il delicato dialogo tra il Cantabile di Paganini e la Valse triste di Vecsey?

Biglietti disponibili online.

Espanol :

Orquesta de la Ópera Nacional de Nancy-Lorraine

Dirección musical y violín: Éléonore Darmon

Con el violín como compañero de viaje, ¡partimos a descubrir la inmensa gama de matices del amor!

Disfrutaremos del ardiente Romance andaluz de Pablo de Sarasate, de las conmovedoras vocalizaciones de Salut d’amour de Edward Elgar o de los desesperados y virtuosos acentos del tango Jalousie? de Gade

El amor como prolongación de la danza, con el Valse sentimentale de Tchaikovsky y el pas-de-deux entre la tristeza (Liebesleid) y la alegría (Liebesfreud) de Fritz Kreisler.

Extasis amoroso con la famosa Méditation de Thaïs de Jules Massenet y el tierno eco de las Romances sans paroles de Henri Vieuxtemps. Un toque de nostalgia también, con el delicado diálogo entre el Cantabile de Paganini y el Valse triste de Vecsey?

Entradas disponibles en línea.

