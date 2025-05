ORCHESTRE LES KLOSQUES – Toulouges, 17 mai 2025 21:00, Toulouges.

Pyrénées-Orientales

ORCHESTRE LES KLOSQUES Place Abelanet Toulouges Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 21:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Terminé la soirée en dansant au son des Klosques, avec le défilé CORREFOC …….

.

Place Abelanet

Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 55 55 89 service.culturel@toulouges.fr

English :

End the evening dancing to the sound of the Klosques, with the CORREFOC parade …….

German :

Beendete den Abend mit einem Tanz zu den Klängen der Klosques, mit der CORREFOC-Parade …….

Italiano :

Concludete la serata ballando al suono dei Klosques, con la sfilata CORREFOC …….

Espanol :

Termine la velada bailando al son de los Klosques, con el desfile del CORREFOC …….

L’événement ORCHESTRE LES KLOSQUES Toulouges a été mis à jour le 2025-05-07 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME