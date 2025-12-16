Orchestre Les Poly’sons Ma Région Virtuose Laval
Orchestre Les Poly’sons Ma Région Virtuose Laval samedi 24 janvier 2026.
Orchestre Les Poly’sons Ma Région Virtuose
40 Rue du Britais Laval Mayenne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 17:30:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Dans le cadre de Ma Région Virtuose, festival de musique classique porté par la Région des Pays de la Loire.
Orchestre Les Poly’sons
Éric Pinson direction
Ensemble d’accordéons
Camille Privat direction
Classe de danse classique
Valérie Balme direction
Visar Valse, Visit to Paris
Rodrigues Accordéon Viennois
Strauss Valses
Balmage Scenes of ocean
Bernotas Wind of waves
Zimmer Pirates des Caraïbes
Smetana La Moldau
• 17h30 45 min 2€ .
40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of Ma Région Virtuose, a classical music festival supported by the Pays de la Loire region.
L’événement Orchestre Les Poly’sons Ma Région Virtuose Laval a été mis à jour le 2025-12-16 par LAVAL TOURISME