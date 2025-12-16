Orchestre Les Poly’sons Ma Région Virtuose Laval

Orchestre Les Poly’sons Ma Région Virtuose

40 Rue du Britais Laval Mayenne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 17:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Dans le cadre de Ma Région Virtuose, festival de musique classique porté par la Région des Pays de la Loire.

Orchestre Les Poly’sons

Éric Pinson direction

Ensemble d’accordéons

Camille Privat direction

Classe de danse classique

Valérie Balme direction

Visar Valse, Visit to Paris

Rodrigues Accordéon Viennois

Strauss Valses

Balmage Scenes of ocean

Bernotas Wind of waves

Zimmer Pirates des Caraïbes

Smetana La Moldau

• 17h30 45 min 2€ .

40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

As part of Ma Région Virtuose, a classical music festival supported by the Pays de la Loire region.

