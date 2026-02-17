Orchestre Live Fever Espace Cabaret Vauban Brest

Orchestre Live Fever

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 23:59:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-03-14 2026-04-11 2026-06-12

Plus besoin de le présenter ! L’incontournable Bal Pop’ est de retour ! Faites le plein d’énergie positive en dansant et chantant sur les plus grands titres de la variété des années 60 à nos jours de la pop, du disco au funk, jusqu’à l’électro et le R’N’B.

Laissez-vous porter par les danseuses, les musiques et les chorégraphies enivrantes et embarquez pour une soirée qui s’écoute, se regarde et se vit ! .

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest 29200 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Orchestre Live Fever

L’événement Orchestre Live Fever Brest a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue