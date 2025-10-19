Orchestre National Bordeaux Aquitaine Le Pin Galant Mérignac

Orchestre National Bordeaux Aquitaine Dimanche 19 octobre, 16h00 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 25 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 19 € / ENFANTS ET ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T16:00:00 – 2025-10-19T17:30:00

Fin : 2025-10-19T16:00:00 – 2025-10-19T17:30:00

La scène du Pin Galant accueille l’ONBA et Nour Ayadi, pianiste virtuose, pour un programme consacré à Beethoven. Un moment de grâce et de communion entre l’un des plus prestigieux orchestres français et la jeune musicienne marocaine.

Dire que Nour Ayadi est brillante est un euphémisme… Née au Maroc, elle y suit un enseignement musical, au piano, dès l’âge de 6 ans. À 17 ans, elle intègre le Conservatoire de Paris et, en 2019, elle est la 1re femme à obtenir le Prix Cortot. Elle a alors tout juste 20 ans et poursuit en parallèle des études à Sciences Po Paris. Nommée aux Victoires de la Musique Classique (2024), elle reçoit en 2025 le Trophée Radio Classique, nouvelle reconnaissance de son art. Un parcours déjà très dense, que la pianiste enrichit de ses collaborations régulières avec plusieurs orchestres de renom.

À ce titre, l’ONBA compte parmi les formations françaises les plus estimées. Réunissant une centaine de musiciens, il est dirigé depuis 2004 par le chef américain Joseph Swensen. L’artiste aux multiples facettes est fréquemment salué par la critique, en particulier pour ses interprétations du grand répertoire romantique.

Sur scène, la rencontre de ces talents promet d’être mémorable

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com

Julien Mignot