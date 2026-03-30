Orchestre National D’Auvergne-Rhône-Alpes- 44eme Festival de la Vézère

Théâtre de Brive Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Le 44e Festival de la Vézère se déroulera du 7 juillet au 11 août 2026 avec toujours de jeunes talents, des grands musiciens classiques à la carrière internationale et le traditionnel week-end opéra.

Sous la conduite de THOMAS ZEHETMAIR, premier chef invité, et des chefs invités ENRICO ONOFRI ET CHRISTIAN ZACHARIAS, l’Orchestre National D’Auvergne-Rhône-Alpes inaugure une nouvelle ère musicale riche en projets, répertoires inattendus, concert et tournées. De quatuor à la formation symphonique, cet ensemble à cordes ouvert sur le monde porte l’image de sa région au-delà des frontières. .

Théâtre de Brive Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 23 25 09

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English : Orchestre National D’Auvergne-Rhône-Alpes- 44eme Festival de la Vézère

L’événement Orchestre National D’Auvergne-Rhône-Alpes- 44eme Festival de la Vézère Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-26 par Brive Tourisme