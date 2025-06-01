Orchestre National de Bretagne – Carte blanche à Chloé Dufresne et Anne Gastinel Couvent des Jacobins Rennes 8 et 9 avril 2026 De 4€ à 40€

Ce concert captivant sera dirigé par notre cheffe d’orchestre associée, Chloé Dufresne, qui partagera la scène avec la talentueuse violoncelliste Anne Gastinel.

Ce programme captivant sera dirigé par notre cheffe d’orchestre associée, Chloé Dufresne, qui partagera la scène avec la talentueuse violoncelliste Anne Gastinel. La soirée débutera avec D’un matin de Printemps de Lili Boulanger, une œuvre qui capte le frémissement d’une journée printanière à travers des mélodies vibrantes. En contraste, le Concerto pour violoncelle n°2 de Dmitri Chostakovitch est une œuvre audacieuse et émotive, révélant la profondeur de l’âme humaine à travers des passages virtuoses.

Chloé Dufresne et l’ONB poursuivront avec Le festin de l’araignée d’Albert Roussel, offrant un univers sonore riche en textures luxuriantes. Pour clôturer la soirée, la Symphonie n°3 de Franz Schubert célèbrera la vie avec sa légèreté et ses mélodies joyeuses, se terminant par une tarentelle effrénée qui laissera le public à bout de souffle !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-08T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-09T22:00:00.000+02:00

1

https://orchestrenationaldebretagne.bzh/spectacle/carte-blanche-a-chloe-dufresne-et-anne-gastinel/

Couvent des Jacobins 20 Pl. Sainte-Anne, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine