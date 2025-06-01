Orchestre National de Bretagne – [Flash] Carte blanche à Chloé Dufresne et Anne Gastinel Couvent des Jacobins Rennes Mercredi 8 avril 2026, 18h00 De 4€ à 15€

Entre extraits musicaux et décryptage ludique, découvrez les coulisses et les secrets de création de grandes œuvres du répertoire symphonique en seulement 45 minutes !

Tout amateur de musique, novice ou expert, se pose les mêmes questions à l’écoute d’une œuvre : dans quel contexte a-t-elle été créée ? Quelle est l’histoire de son compositeur ou sa compositrice ? Quel message a-t-on voulu faire passer ? Pourquoi garde-t-on ces mélodies en tête ?

Les concerts Flash seront l’occasion de répondre à toutes ces interrogations grâce aux commentaires d’un chef d’orchestre ou d’un soliste. Entre extraits musicaux et décryptage ludique, découvrez les coulisses et les secrets de création de grandes œuvres du répertoire symphonique.

Des concerts accessibles à toutes et tous où humour et légèreté seront les maîtres-mots. Et comme son nom l’indique, ce format de concert « Flash » conviendra même aux gens pressés avec une durée de seulement 45 minutes. Aucune excuse pour ne pas en profiter !

–

Une araignée affamée, observe des insectes se piéger dans sa toile. Alors qu’elle s’apprête à les manger, elle se fait attraper par une mante religieuse ! La vie des insectes n’est pas de tout repos. C’est l’histoire que le compositeur Albert Roussel a choisi de raconter dans son œuvre « Le festin de l’araignée », composée en 1912. À l’origine, il s’agissait d’un ballet où une immense toile d’araignée était reconstituée sur scène. Il obtient alors un franc succès. La musique décrit avec précision les pérégrinations de ce peuple microscopique. Pour cela, Albert Roussel utilise des couleurs raffinées, des mélodies aériennes, des rythmes obstinés chez les bois ou les cordes. Nous sommes bel et bien au cœur d’un jardin à l’arrivée du printemps !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-08T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-08T18:45:00.000+02:00

1

https://orchestrenationaldebretagne.bzh/spectacle/flash-carte-blanche-a-chloe-dufresne-et-anne-gastinel/

Couvent des Jacobins 20 Pl. Sainte-Anne, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine