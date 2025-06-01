Orchestre National de Bretagne – [Flash] Révolutions ! Opéra de Rennes Rennes Jeudi 4 juin 2026, 18h00 De 4€ à 15€

Entre extraits musicaux et décryptage ludique, découvrez les coulisses et les secrets de création de grandes œuvres du répertoire symphonique en seulement 45 minutes !

Tout amateur de musique, novice ou expert, se pose les mêmes questions à l’écoute d’une œuvre : dans quel contexte a-t-elle été créée ? Quelle est l’histoire de son compositeur ou sa compositrice ? Quel message a-t-on voulu faire passer ? Pourquoi garde-t-on ces mélodies en tête ?

Les concerts Flash seront l’occasion de répondre à toutes ces interrogations grâce aux commentaires d’un chef d’orchestre ou d’un soliste. Entre extraits musicaux et décryptage ludique, découvrez les coulisses et les secrets de création de grandes œuvres du répertoire symphonique.

Des concerts accessibles à toutes et tous où humour et légèreté seront les maîtres-mots. Et comme son nom l’indique, ce format de concert « Flash » conviendra même aux gens pressés avec une durée de seulement 45 minutes. Aucune excuse pour ne pas en profiter !

–

Alors proche de l’idéalisme de Bonaparte, qui venait d’écraser les dernières troupes royalistes en 1795, Ludwig van Beethoven lui dédie cette symphonie « Héroïque » avant de se raviser : il apprend, avec effroi, que ce sauveur des idées de la Révolution française est finalement sacré empereur sous le nom de Napoléon 1er. Il la dédie finalement à son mécène. Cette symphonie peut être appréhendée comme l’itinéraire d’un héros : son triomphe et puis sa mort. Il y a l’énergie et la lumière puis un assombrissement tourmenté, annonciateur du mouvement romantique. On peut y voir également une illustration de la fin du régime monarchique pour aller vers l’espoir d’un monde meilleur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-04T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-04T18:45:00.000+02:00

https://orchestrenationaldebretagne.bzh/spectacle/flash-revolutions/

Opéra de Rennes Pl. de la Mairie, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine