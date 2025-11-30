Orchestre National de Bretagne Folklores du Nord, musique celte et traditionnelle Rue Jean Monnet Carhaix-Plouguer

Orchestre National de Bretagne Folklores du Nord, musique celte et traditionnelle

Rue Jean Monnet Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Nicolas Ellis reprend le flambeau du projet de l’ONB en mettant à l’honneur les musiques d’inspiration celte et traditionnelles du monde, accompagné de deux musiciens québécois. Les émigrés bretons, irlandais et écossais ont, en effet, laissé une empreinte marquante sur la musique de la Belle Province. Avec Alexis Chartrand et Nicolas Babineau, l’Orchestre National de Bretagne interprétera des Airs de danses traditionnelles du Québec pour violoneux et orchestre à cordes, une commande de l’Orchestre de l’Agora.

Préparez-vous à découvrir des chants de travail, des refrains marins, des danses joyeuses, et peut-être même une gigue irlandaise ou un andro breton ! De plus, Nicolas Ellis, vous proposera une exploration d’autres cultures du Nord à travers des œuvres polonaises, scandinaves et du grand Nord canadien, tissant des liens entre nos magnifiques régions. Un concert audacieux et unique, à ne pas manquer !

Nicolas Ellis Direction musicale

Alexis Chartrand Violon

Nicolas Babineau Violon .

+33 2 98 99 37 50

