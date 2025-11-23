Orchestre National de Bretagne l’Archipel Fouesnant

Orchestre National de Bretagne

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Entre Jupiter et Neptune | Haydn, Mozart et Brahms

L’Orchestre National de Bretagne, dirigé par Nicolas Ellis depuis 2023, présente une trilogie d’œuvres majeures du répertoire classique signées par Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart et Johannes Brahms.

PROGRAMME

– Joseph Haydn « Symphonie n°39 en sol mineur »

– Wolfgang Amadeus Mozart « Symphonie n°41 “Jupiter” en do majeur, K.551 »

– Johannes Brahms « Concerto pour violon en ré majeur, Op.77 »

Concert complet, inscription sur liste d’attente .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

