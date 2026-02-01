Orchestre National de Bretagne Hollywood symphonique au delà de l’écran Centre culturel Le Sémaphore Trébeurden

Orchestre National de Bretagne Hollywood symphonique au delà de l’écran

Centre culturel Le Sémaphore 9 Rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

L’ONB s’associe au Festival Travelling pour rendre un hommage vibrant aux créateurs de musique de film.

Venez découvrir des œuvres connues et moins connues de grands maîtres tels que Nino Rota, John Williams, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann et Erich Wolfgang Korngold, jusqu’à Ceiri Torjussen de la nouvelle génération de Los Angeles.

Ce concert célèbrera l’art de la composition cinématographique ainsi que les artistes qui ont su laisser une empreinte indélébile dans nos mémoires grâce à leurs œuvres inoubliables, mêlant grandeur et intimité.

Entre nostalgie et intensité dramatique, oscillant entre l’espace intersidéral et des scènes d’horreur, les pièces présentées évoquent un paysage sonore unique où l’intimité des compositions se mêle à des moments grandioses. Ces œuvres témoignent également de la volonté des compositeurs de cinéma d’être reconnus dans le monde classique en tant que créateurs musicaux à part entière, tout en restant intimement liées aux émotions du grand écran et aux récits que nous chérissons.

Ne manquez pas cette soirée d’exploration musicale, qui ravira tous les amoureux du septième art et de la musique orchestrale !

En partenariat avec Clair Obscur dans le cadre de Travelling, le festival de cinéma de Rennes Métropole (10 au 17 février) .

Centre culturel Le Sémaphore 9 Rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 44 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Orchestre National de Bretagne Hollywood symphonique au delà de l’écran Trébeurden a été mis à jour le 2026-02-02 par SITARMOR