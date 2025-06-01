Orchestre National de Bretagne – In Waves Opéra de Rennes Rennes Jeudi 26 mars 2026, 20h00 De 4€ à 40€

Retrouvez l’ONB aux côtés du jazzman Samy Thiébault pour un concert événement qui met à l’honneur son amour pour le surf et l’océan.

Nous poursuivons notre exploration de la nature en musique avec In Waves et le jazzman Samy Thiébault, une véritable ode à l’océan et à sa passion pour le surf.

In Waves est une fable initiatique, inspirée de ses voyages et de son amour pour le Sud Pacifique et ses cultures. L’artiste affine ainsi sa vision du jazz en intégrant la créolité, tout en s’ancrant sous les tropiques, où les îles se perdent à l’horizon. Aller au contact de l’océan, c’est s’offrir une expérience à la fois charnelle et mystique, goûtant à la puissance de la nature.

Après la sortie de son album éponyme, Samy Thiébault souhaite prolonger son périple en composant un épilogue orchestré, accompagné d’un ensemble de jazz d’exception. L’ONB s’engage donc dans cette aventure aux côtés de créatures marines et de dieux anciens, rappelant le chant polynésien : « Na pua ri ki te va ka », pour bénir le départ en mer.

–

Production : Gaya Music Productions / Diffusion : Tour’n’sol prod.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-26T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-26T21:30:00.000+01:00

1

https://orchestrenationaldebretagne.bzh/spectacle/in-waves/

Opéra de Rennes Pl. de la Mairie, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine