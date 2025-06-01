Orchestre National de Bretagne – J’ai deux Amours Couvent des Jacobins Rennes 20 et 21 mai 2026 De 4€ à 40€

Retrouvez l’Orchestre National de Bretagne pour un concert immanquable en hommage à Joséphine Baker.

Ce concert rend hommage à Joséphine Baker, figure emblématique des années folles et ardente défenseuse des droits de l’Homme. Les œuvres de Darius Milhaud et Francis Poulenc, nourries par l’esprit du cabaret et du Music Hall, capturent l’effervescence des quartiers populaires et l’atmosphère vibrante du Bœuf sur le Toit, haut lieu parisien fréquenté par des artistes tels que Cocteau, Picasso et Baker elle-même.

Pour célébrer son héritage, le Consortium créatif a commandé à Caroline Marçot une composition* inspirée de son discours marquant à Washington en 1963, aux côtés de Martin Luther King. Alexandre Tharaud illuminera la soirée avec le Concerto pour piano de Francis Poulenc, une œuvre joyeuse pleine de résonances à la vie française. Cet événement constitue un moment phare de la saison, célébrant la richesse du parcours d’une artiste unique et engagée.

*Chalk Line est une commande du Consortium créatif, une initiative inédite en France et en Europe qui regroupe 5 orchestres (l’Orchestre National de Bretagne, l’Orchestre national Avignon-Provence, l’Orchestre national de Cannes, l’Orchestre de Picardie et l’Orchestre national de Mulhouse) pour oeuvrer à la diffusion et à la défense de la création contemporaine.

**Commande de l’Orchestre de Picardie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-20T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-21T22:00:00.000+02:00

https://orchestrenationaldebretagne.bzh/spectacle/jai-deux-amours/

Couvent des Jacobins 20 Pl. Sainte-Anne, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine