Orchestre National de Bretagne – La suggestion du chef
Opéra de Rennes
Rennes
Mardi 26 mai 2026, 20h00

Nouveauté de la saison : «La suggestion du chef», une nouvelle série de concerts avec notre Directeur musical, accompagnant les musiciens de l’ONB dans un programme qu’ils ont choisi ensemble.

Nouveauté de la saison : « La suggestion du chef », une nouvelle série de concerts avec notre Directeur musical, accompagnant les musiciens de l’ONB dans un programme qu’ils ont choisi ensemble. Pour ce concert, Nicolas Ellis vous présentera notamment deux facettes de Dmitri Chostakovitch, compositeur russe emblématique du 20ème siècle et turbulent.

La première œuvre est sentimentale, souriante et presque populaire, évoquant le style des salons musicaux, tandis que la seconde, écrite sans compromis en 1940 en pleine Seconde Guerre mondiale, est d’une puissance évocatrice extraordinaire. Cette œuvre est un hymne à l’art, à l’amitié et à la nature, tout en étant une ode à l’optimisme et à l’espoir.

En miroir, les musiciens présenteront une autre figure de la musique russe, Alexander Glazunov, maître vénéré de Chostakovitch qui participa notamment à la création du Quintette pour piano et cordes, aux côtés du compositeur, lors de sa création.

Opéra de Rennes
Rennes