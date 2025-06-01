Orchestre National de Bretagne – Le Songe d’une nuit d’été TNB Rennes 29 et 30 avril 2026

À l’invitation de Nicolas Ellis, Directeur musical de l’Orchestre National de Bretagne, Arthur Nauzyciel met en scène Le Songe d’une nuit d’été de Felix Mendelssohn, mêlant musique et extraits de la pièce de Shakespeare.

Quatre jeunes amants se perdent dans une forêt enchantée où les frontières entre rêve et réalité s’effacent, et où des fées et des esprits jouent avec leurs destins.

L’amour se déplace, les identités vacillent. Mendelssohn traduit ce trouble en musique et, à 17 ans, compose l’ouverture de cette œuvre magistrale dont la célèbre Marche nuptiale reste l’emblème, rendant hommage à l’univers féérique et envoûtant de la pièce de Shakespeare.

Pensée à l’origine comme un théâtre de la jeunesse, elle est ici interprétée par ceux et celles pour qui elle fut imaginée : les élèves de l’École du TNB et le chœur de Chambre Prolatio du Conservatoire de Rennes.

En co-production avec le Théâtre National de Bretagne, Centre Dramatique National (Rennes).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-29T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-30T22:15:00.000+02:00

https://orchestrenationaldebretagne.bzh/spectacle/le-songe-dune-nuit-dete/

TNB 1 Rue Saint-Hélier, 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine