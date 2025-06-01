Orchestre National de Bretagne – Murmures de la forêt Couvent des Jacobins Rennes Jeudi 12 mars 2026, 19h00 De 40€ à 55€ – Dîner (sur réservation complémentaire) 170€

Après le succès de la première édition du gala en 2024, l’ONB souhaite inviter le public à célébrer la beauté de notre planète en mettant en avant les mystères de la forêt comme source d’inspiration.

Après le succès de la première édition de gala en 2024, l’ONB souhaite, cette saison, inviter le public à célébrer la beauté de notre planète en mettant en avant les mystères de la forêt comme source d’inspiration.

Sous la direction de Nicolas Ellis, nous commencerons notre voyage dans l’univers féérique des forêts avec l’œuvre de Richard Wagner Murmures de la forêt suivie de la Suite pour violoncelle et orchestre Im Walde de David Popper. La violoncelliste Olivia Gay, ambassadrice de l’Office national des forêts, interprétera avec émotion et intensité cette œuvre.

Nous plongerons ensuite au large du Saint-Laurent avec une commande de l’Orchestre de l’Agora, Le chœur des bélugas de Claudie Bertounesque. Cette œuvre inédite allie chants de baleines et voix d’enfants, symbole de fragilité et d’espoir.

Enfin, L’Oiseau de feu, créature mystérieuse de la forêt, nous transportera dans une expérience sonore majestueuse, représentant, ce soir-là, le triomphe sur les forces obscures et la résilience de l’environnement.

Cette soirée, dont l’ambition est de soutenir l’Orchestre National de Bretagne, est organisée en collaboration avec l’École Ferrandi Paris – Campus de Rennes qui servira un cocktail aux spectateurs à l’entracte et un dîner (sur réservation complémentaire).

–

Une soirée réalisée en partenariat avec l’École Ferrandi Paris – Campus de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-12T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-12T21:00:00.000+01:00

1

https://orchestrenationaldebretagne.bzh/spectacle/concert-gala-murmures-de-la-foret/

Couvent des Jacobins 20 Pl. Sainte-Anne, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine