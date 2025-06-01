Orchestre National de Bretagne – [Piccolo] La Revue de cuisine Opéra de Rennes Rennes Samedi 7 mars 2026, 14h30 De 5€ à 10€

Les concerts Piccolo sont des concerts pédagogiques d’une heure conçus pour toute la famille, dès 7 ans. Au programme, une pièce pour petit ensemble instrumental pleine d’humour et de tendresse.

Rien ne va plus entre la marmite et son couvercle ! Leur romance est mise à mal par d’autres ustensiles de cuisine : le fouet, le torchon ou le balai ont leur mot à dire. C’est ce que raconte l’œuvre du compositeur tchèque Bohuslav Martinu, La Revue de cuisine. Pensée dans un premier temps pour accompagner un ballet (ensemble de danseurs), cette œuvre est construite en 10 numéros, comme des successions de saynètes relatant les mésaventures des deux tourtereaux. L’histoire finit bien, et heureusement. Si tu tends bien l’oreille, tu pourras reconnaître chaque personnage de l’histoire représenté par un instrument ou certaines mélodies ! Tout au long du concert, l’écoute sera guidée par une récitante qui fera découvrir à cette occasion d’autres pièces amusantes des années 1930.

–

Pour des raisons de visibilité, de durée et d’adresse, les concerts Piccolo ne sont pas accessibles aux enfants âgés de moins de 7 ans. Nous vous prions de respecter cette condition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T15:30:00.000+01:00

https://orchestrenationaldebretagne.bzh/spectacle/piccolo-la-revue-de-cuisine/

Opéra de Rennes Pl. de la Mairie, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine