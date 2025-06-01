Orchestre National de Bretagne – Récital de Louis Lortie Opéra de Rennes Rennes Lundi 1 juin 2026, 20h00 De 4€ à 40€

Retrouvez l’ONB aux côtés de Louis Lortie, artiste en résidence de la saison, pour un concert unique, une véritable masterclass sur l’art des variations.

Pour sa dernière semaine en résidence, Louis Lortie nous invite à une véritable masterclass sur l’art des variations, où les compositeurs explorent les thèmes sous différentes formes. Chaque œuvre choisie révèle des motifs familiers qui se transforment avec des nuances surprenantes.

Le programme culminera par une pièce majestueuse inspirée de l’Eroica de Ludwig van Beethoven, servant ici de prélude à notre concert final quelques jours plus tard où Louis Lortie et Nicolas Ellis se réuniront à nouveau avec l’Orchestre National de Bretagne. Une occasion unique de découvrir la magie de ce grand pianiste à l’état pur !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-01T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-01T21:35:00.000+02:00

https://orchestrenationaldebretagne.bzh/spectacle/recital-de-louis-lortie/

Opéra de Rennes Pl. de la Mairie, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine