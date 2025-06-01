Orchestre National de Bretagne – Révolutions ! Opéra de Rennes Rennes 3 et 4 juin 2026 De 4€ à 40€

Pour clôturer la saison en beauté, Louis Lortie et l’ONB sous la direction de Nicolas Ellis vous proposent un concert puissant à ne pas manquer !

Pour clôturer notre saison en beauté, nous débuterons la soirée avec Un monde nouveau de Camille Pépin, une œuvre inspirante pleine de verve et d’espoir. Louis Lortie, point d’orgue de sa résidence, nous émerveillera avec le Concerto pour piano n°2 de Dmitri Chostakovitch. Cette composition explore la dualité entre ironie et douleur, humour et introspection, symbolisant la lutte de l’homme contre l’oppression et sa capacité de créer malgré la tyrannie.

Sous la direction de Nicolas Ellis, l’Orchestre interprétera la Symphonie n°3 de Ludwig van Beethoven. Surnommée « Héroïque », cette œuvre marque un tournant dans l’histoire de la musique, incarnant l’esprit de liberté et d’émancipation, tant par les formes musicales que par la contestation face aux régimes autoritaires de l’époque.

Une conclusion forte et marquante pour la saison musicale de l’ONB !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-03T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-04T21:50:00.000+02:00

1

https://orchestrenationaldebretagne.bzh/spectacle/revolutions/

Opéra de Rennes Pl. de la Mairie, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine