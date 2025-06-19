Orchestre national de France Ferrières Martigues

Orchestre national de France Jeudi 8 janvier 2026 de 20h30 à 22h15. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Sous la direction de Yutaka Sado, l’Orchestre National de France, formation musicale de Radio France, revient sur la scène des Salins pour un programme aux couleurs de l’Espagne.

Accompagné de Thibaut Garcia, guitariste classique récompensé aux Victoires de la Musique en 2019, les musiciens du National interprèteront cinq pièces de compositeurs inspirés par la terre ibérique.



Le chef d’orchestre japonais choisit dans le répertoire de Georges Bizet, Joaquín Rodrigo et Maria Rodrigo, mais aussi du compositeur russe Nikolaï Rimski-Korsakov, les morceaux évocateurs de l’Espagne pour nous livrer des déclinaisons variées celle, idéalisée, d’un Capriccio fait pour briller par la virtuosité de son coloris orchestral indique Rimski-Korsakov, l’autre, plus terrienne et sanglante de Bizet avec son Carmen ; enfin, celle de Rodrigo et de son Concerto sous les doigts de Thibaut Garcia, évoquant les fragrances des magnolias, le chant des oiseaux et les ruissellements des fontaines. Un programme vivant et assurément de caractère ! .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

