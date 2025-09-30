Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL LE GRENAT Perpignan

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL LE GRENAT Perpignan samedi 10 janvier 2026.

THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL LE GRENAT Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 35

Début : 2026-01-10 20:30:00
fin : 2026-01-10

2026-01-10

Théâtre de l’Archipel Le Grenat
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL LE GRENAT Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

English :

Théâtre de l’Archipel Le Grenat

German :

Théâtre de l’Archipel Der Granat

Italiano :

Théâtre de l’Archipel Le Grenat

Espanol :

Teatro del Archipiélago Le Grenat

L’événement ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE Perpignan a été mis à jour le 2025-09-30 par PERPIGNAN TOURISME