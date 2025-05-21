ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE HALLE AUX GRAINS Toulouse

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 92 EUR

Début : 2026-01-12 20:00:00

fin : 2026-01-12 22:00:00

2026-01-12

Ce sont les couleurs de plusieurs Espagne que nous proposent l’Orchestre National de France et Yutaka Sado, l’un des grands chefs d’aujourd’hui.

L’Espagne imaginaire du russe Rimski-Korsakov, et celle du compositeur de Carmen, le génial Bizet font écho au plus célèbre concerto de guitare du 20e siècle. La promesse d’une grande émotion avec la guitare de Thibaut Garcia. 20 .

The Orchestre National de France and Yutaka Sado, one of today?s great conductors, bring us the colors of Spain.

Das Orchestre National de France und Yutaka Sado, einer der größten Dirigenten unserer Zeit, präsentieren uns die Farben mehrerer Spanien.

L’Orchestre National de France e Yutaka Sado, uno dei più grandi direttori d’orchestra di oggi, ci portano i colori della Spagna.

La Orquesta Nacional de Francia y Yutaka Sado, uno de los grandes directores actuales, nos traen los colores de España.

