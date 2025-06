Orchestre National de Jazz + Immanuel Wilkins Quartet Cité des Congrès Nantes 13 octobre 2025 20:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-13 20:00 – 22:30

Gratuit : non De 12€ à 28€ Tout public

Une soirée musicale en deux temps pour célébrer le Jazz !Partie 1 : Orchestre National de Jazz Pour son premier programme à la direction artistique de l’Orchestre National de Jazz (ONJ), Sylvaine Hélary rend hommage à Carla Bley, figure incontournable et inclassable du jazz, disparue en octobre 2023. Pianiste, compositrice, magnifique arrangeuse et cheffe d’orchestre, l’artiste américaine laisse derrière elle un trésor de partitions et d’enregistrements.Porté par 17 solistes exceptionnels, le répertoire proposé met en lumière la palette sonore singulière, les rythmes captivants et les harmonies audacieuses de Carla Bley. Partie 2 : Immanuel Wilkins Quartet Nouveau roi du saxophone new-yorkais, Immanuel Wilkins se place au sommet du jazz contemporain en seulement deux albums. La musique du quartette – joué aussi par le prodigieux pianiste Micah Thomas – célèbre le blues et le gospel. Et si la plus pure et belle tradition du jazz pouvait être incarnée tout simplement par un jeune musicien de 27 ans ? Une coproduction Espace culturel Capellia à La Chapelle-sur-Erdre, La Cité des Congrès de Nantes, La Soufflerie Scène conventionnée de Rezé, Mixt terrain d’arts en Loire-Atlantique, Le Lieu Unique Cultures contemporaines Nantes, Les Rendez-vous de l’Erdre, Pannonica scène jazz et musiques improvisées de Nantes, Piano’cktail théâtre municipal de Bouguenais, Théâtre de La Fleuriaye à Carquefou, Théâtre Ligeria à Sainte-Luce-sur-Loire, Théâtre ONYX scène conventionnée de Saint-Herblain.À partir de 12 ans

Cité des Congrès Nantes 44000

0228222424 https://www.theatre-carquefou.fr/programmation/saison-25-26/spectacle/orchestre-national-de-jazz