Orchestre National de Mulhouse, Chœur de Haute-Alsace et Chœur philharmonique de Strasbourg Colmar
Orchestre National de Mulhouse, Chœur de Haute-Alsace et Chœur philharmonique de Strasbourg Colmar samedi 4 avril 2026.
Orchestre National de Mulhouse, Chœur de Haute-Alsace et Chœur philharmonique de Strasbourg
place du 2 Février Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04 20:30:00
fin : 2026-04-04 20:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Programme
Verdi Ouverture de La Forza del destino
Mozart Concerto pour clarinette, avec Pierre Génisson, clarinette
Entracte
Fauré Pelléas et Mélisande
Brahms Le Chant du destin (Schicksalslied)
Distribution
Marc Coppey, direction
Pierre Génisson, clarinette
Catherine Bolzinger, cheffe de chœur
L’Orchestre National de Mulhouse, le Chœur de Haute-Alsace et le Chœur philharmonique de Strasbourg se réunissent pour une grande soirée symphonique Verdi, Mozart avec le clarinettiste Pierre Genisson, puis Fauré et Brahms avec chœur et orchestre réunis. Un moment fort du Festival.
Le programme s’articule autour du répertoire orchestral et choral ouverture de La Forza del destino, concerto KV 622, Pelléas et Mélisande et Schicksalslied. .
place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 44 96 paroisse.protestante.colmar@wanadoo.fr
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L’événement Orchestre National de Mulhouse, Chœur de Haute-Alsace et Chœur philharmonique de Strasbourg Colmar a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme de Colmar