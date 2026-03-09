Orchestre National de Mulhouse, Chœur de Haute-Alsace et Chœur philharmonique de Strasbourg

place du 2 Février Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04 20:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Programme

Verdi Ouverture de La Forza del destino

Mozart Concerto pour clarinette, avec Pierre Génisson, clarinette

Entracte

Fauré Pelléas et Mélisande

Brahms Le Chant du destin (Schicksalslied)

Distribution

Marc Coppey, direction

Pierre Génisson, clarinette

Catherine Bolzinger, cheffe de chœur

L’Orchestre National de Mulhouse, le Chœur de Haute-Alsace et le Chœur philharmonique de Strasbourg se réunissent pour une grande soirée symphonique Verdi, Mozart avec le clarinettiste Pierre Genisson, puis Fauré et Brahms avec chœur et orchestre réunis. Un moment fort du Festival.

Le programme s’articule autour du répertoire orchestral et choral ouverture de La Forza del destino, concerto KV 622, Pelléas et Mélisande et Schicksalslied. .

place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 44 96 paroisse.protestante.colmar@wanadoo.fr

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L’événement Orchestre National de Mulhouse, Chœur de Haute-Alsace et Chœur philharmonique de Strasbourg Colmar a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme de Colmar