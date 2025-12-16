Orchestre National des Pays de la Loire Luka Faulisi Yuram Ruiz Ma Région Virtuose Laval

Orchestre National des Pays de la Loire Luka Faulisi Yuram Ruiz Ma Région Virtuose

Dans le cadre de Ma Région Virtuose, festival de musique classique porté par la Région des Pays de la Loire.

Luka Faulisi violon

Orchestre National des Pays de la Loire

Yuram Ruiz direction

Mendelssohn Concerto pour violon et orchestre n°2 en mi mineur opus 64

Mendelssohn Ouverture et Scherzo du Songe d’une nuit d’été

Chef-d’oeuvre de la littérature pour violon et merveille d’inspiration, créé à Leipzig en 1845, le Concerto pour violon de Mendelssohn marque l’avènement du concerto romantique, qu’illustreront bientôt avec panache Brahms et Tchaïkovski.

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

As part of Ma Région Virtuose, a classical music festival supported by the Pays de la Loire region.

